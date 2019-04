Bundesliga: VfL Wolfsburg schlägt Hannover 96 mit 3:1

Drei wichtige Punkte auf dem Weg zurück ins europäische Geschäft fuhr der VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag ein. Der Fußball-Bundesligist landete einen 3:1 (1:1)-Arbeitssieg über Schlusslicht Hannover 96 und kletterte zumindest vorübergehend auf Platz 6 der Tabelle, der am Saisonende auf jeden Fall zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Steffen und Roussillon trafen für den VfL Wolfsburg

Renato Steffen mit einem Doppelpack und Jerome Roussillon ließ die Wolfsburger unter den 23.512 Zuschauern in der mäßig gefüllten VW-Arena jubeln, nachdem Hendrik Weydandt die Gäste im Niedersachsen-Duell in Führung gebracht hatte.

Im Vergleich zum unglücklichen 0:2 in Dortmund am Vorwochenende nahm VfL-Trainer Bruno Labbadia drei Umstellungen und ganz kurzfristig auch noch eine vierte vor. Denn: Torwart Koen Casteels verletzte sich beim Warmmachen am Oberschenkel. Für ihn kam Ersatzmann Pavao Pervan zu seinem dritten Bundesliga-Einsatz.



Labbadia musste Arnold und Gerhardt ersetzen

Maximilian Arnold (Gelbsperre) und Yannick Gerhardt (Bluterguss) musste Labbadia ebenfalls zwangsweise ersetzen, brachte dafür Elvis Rexhbecaj im defensiven Mittelfeld und Josip Brekalo auf der linken Außenbahn. Zudem zog er Renato Steffen auf rechtsaußen Felix Klaus vor, der im Duell mit seinem Ex-Klub zurück auf die Bank musste. Die Gäste aus Hannover indes stellten einmal um im Vergleich zum 0:1 gegen Schalke. Julian Korb verteidigte hinten links für den verletzten Miiko Albornoz (Bänderriss).

VfL Wolfsburg schlägt Hannover 96 mit 3:1 VfL Wolfsburg schlägt Hannover 96 mit 3:1 Diese drei wichtigen Punkte gegen das Tabellenschlusslicht bleiben in Wolfsburg und der VfL damit auf Europa-Kurs. Foto: regios24/Darius Simka Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Robin Knoche verursachte fast Elfmeter

Die erste Halbzeit begann gleich mit einem Aufreger. VfL-Innenverteidiger Robin Knoche sprang der Ball im eigenen Strafraum an den Oberarm (2. Minute), aber der Elfmeterpfiff blieb aus – durchatmen. Die Gäste waren besser ins Spiel gekommen. Erst Mitte der ersten Hälfte übernahm die Labbadia-Elf die Initiative. Zwei gefühlvolle Flanken von Jerome Roussillon brachten Wout Weghorst (10.) und Steffen (28.) per Kopf noch nicht im Kasten unter.

VfL reagiert blitzschnell auf Hannovers Führungstreffer

Fast aus dem Nichts fiel plötzlich das 0:1 (30.). Der aufgerückte VfL verlor den Ball am gegnerischen Sechzehner, dann ging es schnell. 96-Torjäger Weydandt nahm einen Traumpass hinter die VfL-Abwehrkette gekonnt auf und ließ Pervan keine Abwehrchance. Doch der VfL hatte sofort eine Antwort parat. Fast vom Anstoß weg flankte Josuha Guilavogui vors 96-Tor, wo Steffen in Uwe-Seeler-Manier mit dem Rücken zum Kasten zum 1:1 einköpfte (31.). Weghorst (36.) und Admir Mehmedi (43.), der einen halben Schritt zu spät kam, verpassten noch vor der Pause die längst verdiente Führung.

Individuelle Klasse des VfL Wolfsburg setzt sich durch

Nach Wiederanpfiff setzten jedoch die Gäste die ersten Ausrufezeichen. Genki Haraguchi tanzte halblinks John Anthony Brooks aus, scheiterte aber aus spitzem Winkel am gut reagierenden Pervan im VfL-Tor (51.). Kurz darauf war es erneut der Japaner, der nach einem Konter wieder in Pervan seinen Meister fand (58.).

Aber am Ende setzte sich die individuelle Klasse Wolfsburgs durch. Mit der Hereinnahme Daniel Ginczeks erhöhten die Gastgeber den Druck in der Offensive. Der Einwechselspieler war es auch, der das 2:1 durch Steffen mustergültig vorbereitete (71.). Den Deckel drauf machte dann Roussillon mit einem Flachschuss zum 3:1-Endstand (78.).

VfL Wolfsburg seine Europa-League-Ambitionen

Mit dem Erfolg gegen Hannover untermauerte der VfL seine Europa-League-Ambitionen. Am Samstag, 13. April (15.30 Uhr), gastieren die “Wölfe” beim Champions-League-Aspiranten RB Leipzig. Mit 45 Punkten rangiert der VfL vorübergehend auf dem sechsten Rang, weil der direkte Konkurrent Leverkusen (42 Punkte) 2:4 gegen Leipzig verlor. Am Sonntag spielen aber noch Bremen (42 Punkte/in Mönchengladbach) und Hoffenheim (42/in Augsburg).

Für Hannover indes ist der Abstieg wieder ein großes Stück näher gerückt.

VfL Wolfsburg: Pervan – William, Knoche, Brooks, Roussilon – Guliavogui, Rexhbecaj – Steffen (76. Malli), Mehmedi (85. KLaus), Brekalo (62. Ginczek) – Weghorst.

Hannover 96: Esser – Sorg, Anton, Wimmer, Korb – Bakalorz (79. Soto), Schwegler – Haraguchi, Müller (70. Muslija), Maina – Weydandt.

Tore: 0:1 Weydandt (30.), 1:1 Steffen (31.), 2:1 Steffen (71.), 3:1 Roussillon (78.).

Gelbe Karten: Steffen (4.) – Müller (5./gesperrt), Anton (1).

Zuschauer: 23.512 in der VW-Arena.

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach).