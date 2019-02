Labbadia: War schwer, Werners Talent nicht zu erkennen

. Als Bruno Labbadia im Jahr 2013 den VfB Stuttgart trainierte, setzte er einen regelmäßigen Talenttag für die verheißungsvollsten Kicker der eigenen Juniorenteams an. Einmal im Monat leitete Labbadias Assistent Eddy Sözer diese Einheit der U16, U17 und U19. Irgendwann nahm Sözer nach einer solchen Einheit Kontakt zu Labbadia auf, weil ihm ein Spieler ganz besonders aufgefallen war. „Eddy sagte: Wenn wir die Chance haben, müssen wir ihn spielen lassen. Da ist jemand, der will einfach nur Tore machen“, erinnert sich der heutige VfL-Trainer an das damalige Gespräch. Sözers Lob galt Timo Werner, der damals gerade 16 Jahre alt war – und heute für RB Leipzig und die deutsche Nationalmannschaft stürmt. „Bei Timo war es schwierig, das Talent nicht zu erkennen“, so Labbadia.

Also setzte der VfB-Trainer große Hoffnung in das Talent. Allerdings musste er sich gedulden. Denn Werner war noch zu jung für Spiele im Profibereich. „Ab dem ersten Tag, an dem er spielen durfte, hat er auch gespielt“, sagt Labbadia. Am 1. August 2013 stand das Talent in seinem ersten Pflichtspiel auf dem Rasen. In der Europa-League-Quali mussten die Stuttgarter beim bulgarischen Klub Botev Plovdiv ran. Das Stadion Hristo Botev sah das Debüt eines der größten deutschen Talente des Jahrzehnts.

Heute, fünfeinhalb Jahre später, hat der immer noch erst 22 Jahre alte Angreifer einen Marktwert von 65 Millionen Euro. Er hat für Stuttgart und Leipzig 177 Bundesliga-Partien absolviert (58 Tore, 27 Vorlagen), stand elfmal im DFB-Pokal auf dem Rasen (fünf Tore, eine Vorlage) und zeigte sich schon auf europäischer Bühne. In der Champions League (sechs Spiele, drei Tore) und der Europa League (sieben Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen) stellte er seine Qualitäten ebenso unter Beweis wie bei der Nationalmannschaft, für die er in 23 Partien neun Tore erzielte. „Timo hat eine unheimliche Dynamik und ist enorm abschlussstark“, sagt Labbadia.

Heute Abend kreuzen sich die Wege des Angreifers und seines Entdeckers. Von 18.30 Uhr an treffen Werners Leipziger im DFB-Pokal-Achtelfinale auf Labbadias Wolfsburger. „Es ist immer schön, Spieler wiederzusehen, die sich weiterentwickelt haben. Diese verfolgt man automatisch mehr“, sagt der VfL-Coach. Hinter Werners Einsatz steht allerdings noch ein kleines Fragezeichen. Die Bundesliga-Partie bei Hannover 96 (3:0) am Freitag hatte der Nationalstürmer wegen eines Infekts verpasst. Es entscheidet sich erst heute, ob RB-Trainer Ralf Rangnick auf ihn setzen kann.

Beim VfL darf sich der 18 Jahre alte John Yeboah wieder Hoffnungen auf einen Kaderplatz machen. Beim 1:0-Sieg in Berlin stand der Flügelspieler bereits im Aufgebot, eingesetzt wurde er allerdings nicht. Ist für Yeboah eine ähnliche Zukunft möglich wie für Werner? Labbadia: „Es entgeht kein Talent. Wer gut ist, bekommt eine Chance. Es ist immer schön für den Verein und auch die Fans, wenn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nach oben durchkommen.“ Er nennt Elvis Rexhbecaj, der seit etwa einem Jahr fester Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft ist, als positives Beispiel. „Ich habe gehört, dass er zunächst nicht als Toptalent eingestuft wurde. Aber man sieht, was für eine Entwicklung er genommen hat.“

Allerdings reicht Talent allein dafür nicht aus. „Manche machen es sich zu leicht. Es ist immer die Frage, ob sich die Spieler auf ihrem Talent nur ausruhen oder auch damit arbeiten.“ Rexhbecaj hat sich seinen Stellenwert erarbeitet, Yeboah kann das auch schaffen. Und Werner? „Timo“, sagt Labbadia, „hat es ganz sicher gemacht.“