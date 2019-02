Im Pokal muss sich Weghorst nicht bremsen

Ohne Admir Mehmedi und Daniel Ginczek ist das Offensivspiel des VfL Wolfsburg ein anderes. Das hat die Partie bei Hertha BSC am Samstag gezeigt. Das Ergebnis passte am Ende, weil Wout Weghorst bei seinem 1:0-Siegtreffer zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Der Niederländer muss mehr Verantwortung übernehmen – und das will er auch tun.

Bei Stürmern wie ihm sind Tore die Währung, die zählt. Insofern ist der Anfang gemacht. Der Treffer in Berlin war Weghorsts erster in diesem Jahr. Allerdings brauchte der 26-Jährige eine Halbzeit, um sich an die neue Offensivordnung zu gewöhnen. Er war – wie immer – viel unterwegs, vielleicht aber sogar zu viel. „Es ist nicht einfach, die Energie zu haben, dann an der richtigen Stelle zu sein“, sagte der Angreifer selbst. Deshalb suchte Bruno Labbadia in der Halbzeit das Gespräch. „Wout war in den wichtigen Momenten nicht in der Mitte“, schilderte der Coach.

Das änderte Weghost nach der Pause – und traf prompt. Aufgrund der Ausfälle von Ginczek und Mehmedi liegt in Sachen Toreschießen mehr Verantwortung auf seinen breiten Schultern. Bei acht Saisontoren (inklusive Pokal) steht der Niederländer jetzt, allerdings auch bei vier gelben Karten. Fällt Weghorst gesperrt aus, wird es ganz eng im VfL-Angriff. „Ich habe am Anfang ein paar Karten zu viel bekommen. Wir haben noch so viele Spiele. Wenn es sein muss, dann muss es sein“, sagt er. Umstellen wird Weghorst seine Spielweise auf keinen Fall: „Es geht nur darum, dass wir Spiele gewinnen.“

Dafür wird der lange Stürmer weiterhin alles geben. In Berlin hat er 12,25 Kilometer abgespult, kein Wolfsburger lief mehr. Herthas Ondrej Duda kam auf den gleichen Wert, ist jedoch auch zentraler Mittelfeldspieler. „Das ist eine Qualität, die ich habe. Ich glaube, die Mannschaft braucht das auch“, erklärt Weghorst, der mit seinen Kollegen am Mittwoch im Pokal in Leipzig spielt. In der Runde zuvor beim Sieg in Hannover hatte der 26-Jährige auch getroffen.

Eine weitere gute Nachricht: Im Pokal muss sich Weghorst auf keinen Fall bremsen. In diesem Wettbewerb steht der Stürmer noch bei null gelben Karten…