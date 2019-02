VfL Wolfsburg: Roussillon hat noch nicht genug

Sein Tempo können nicht viele mitgehen: VfL-Linksverteidiger Jérôme Roussillon (rechts) fürchtet sich nicht vor dem Pokal-Viertelfinale in Leipzig am Mittwochabend.

Wolfsburg. Der Franzose will mit dem VfL Wolfsburg mit einem Sieg in Leipzig ins Viertelfinale. Mit seiner Bilanz ist er nicht zufrieden.

Es war ein Stimmungsaufheller zur rechten Zeit. „Wir können wieder Witze erzählen“, sagt Jérôme Roussillon schmunzelnd über die Tage nach dem 1:0-Erfolg seines VfL Wolfsburg bei Hertha BSC. Der kleine Franzose hat am ersten Bundesliga-Sieg der Grün-Weißen 2019 auch seinen Anteil, er bereitete den Treffer von Wout Weghorst mustergültig vor. Doch vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal bei RB Leipzig am Mittwoch (18.30 Uhr) sagt Roussillon durchaus selbstkritisch, dass er mit seiner bisherigen Ausbeute gar nicht zufrieden ist.

„Es ist noch nicht genug“, erklärt der 26-Jährige, der vor der Saison vom HSC Montpellier gekommen war. Dabei hat er mit seinen Flügelläufen durchaus Werbung für sich gemacht, sorgt so immer wieder für Gefahr. Nur in Sachen Effektivität gibt’s noch Luft nach oben. Ein Tor und zwei Vorlagen stehen in seiner ersten Bundesliga-Saison im Zwischenzeugnis, dabei interpretiert der Franzose seine Position als linker Verteidiger schon extrem offensiv. „Klar, das gefällt mir“, sagt Roussillon, der ja nicht umsonst mit so viel Tempo in den Beinen gesegnet wurde. In Sachen Geschwindigkeit können es nur wenige in der 1. Liga mit ihm aufnehmen.

Damit ist der Linksfuß eigentlich wie gemacht für den nächsten Gegner. Leipzig ist eine Mannschaft, die mit viel Tempo spielt und versucht, das über die gesamte Spielzeit hochzuhalten. „Das wird sehr schwer“, weiß Roussillon. Das zeigt auch der Blick auf die Ligatabelle, in der die Wolfsburger als Sechster nur noch zwei Plätze hinter den Sachsen liegen. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, zumal der VfL in dieser Saison bereits gegen RB gewinnen konnte. Mit 1:0 wurde das Heimspiel Ende November gewonnen – und besonders einem Wolfsburger huscht ein Lächeln übers Gesicht, wenn er an die Partie denkt.

„Natürlich war das speziell, weil es mein ersten Bundesliga-Tor war“, sagt Roussillon, dem der entscheidende Treffer in der 50. Minute gelungen war. Und er schiebt hinterher: „Ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn ich wieder treffen würde.“ Ganz unwahrscheinlich ist das auch nicht, denn Leipzig spielt bekanntlich gerne offensiv, und der VfL hat mit dem schnellen Franzosen den perfekten Umschaltspieler in seinen Reihen.

Apropos Frankreich: RB hat mit Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Jean-Kévin Augustin und Nordi Mukiele gleich vier Landsmänner des Wolfsburgers im Aufgebot. Persönlich kennt Roussillon allerdings nur einen: Mit dem 21-jährigen Mukiele spielte er in der Vorsaison zusammen in Montpellier. Der Rest ist ihm höchstens in der Ligue 1 mal als Gegner über den Weg gelaufen. Gesetzt ist aus diesem französischen Quartett aktuell auch nur Konaté in im Abwehrzentrum.

Leicht wird der Weg ins Viertelfinale aber auf keinen Fall. Das ist jedoch das erklärte Ziel. „Wir haben in Berlin wieder gezeigt, dass wir auswärts gewinnen können“, sagt Roussillon. „Warum nicht auch in Leipzig?“ Eine gute Frage…