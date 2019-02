VfL Wolfsburg: Bei Rexhbecaj macht Übung den Meister

Zugegeben: Es gibt einfachere Namen. Der von VfL-Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj hingegen bringt Fußball-Kommentatoren und Stadionsprecher quer durch die Republik zur Verzweiflung. Auch der Ansager im Olympiastadion hatte am Samstag beim 1:0-Sieg der Wolfsburger so seine Probleme mit dem Nachnamen des 21-Jährigen, dessen Wurzeln im heutigen Kosovo liegen. Rexhbecaj selbst erklärt schmunzelnd: „Das kriege ich gar nicht mit. Aber dann müssen sie das eben üben. Übung macht ja den Meister.“

Das gilt auch für seine eigene Karriere. Denn die hat sich der sympathische Jungprofi hart erarbeitet. Ihm ist nichts in den Schoß gefallen. Über die U23 hat sich Rexhbecaj in den Profikader gearbeitet. In der Vorsaison kam er zu seinem Bundesliga-Debüt und Kurzeinsätzen, inzwischen ist das Eigengewächs darüber weit hinaus. In den drei Partien 2019 stand er immer in der Startelf, ist fester Bestandteil dieses Teams. „Ich glaube schon, dass ich jetzt innerhalb der Mannschaft anerkannt bin. So nehme ich es jedenfalls im Training wahr. Da ist mittlerweile eine gewisse Selbstverständlichkeit dabei“, sagt Rexhbecaj, der auch bei den Fans auf dem besten Weg zum Publikumsliebling ist.

Was der 21-Jährige der Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia geben kann, war auch am Samstag zu sehen. Beim 1:0-Sieg in der Hauptstadt eroberte er viele Bälle, warf sich rein, hielt dagegen – und hatte großen Anteil am ersten Dreier 2019. Denn in der 65. Minute war es Rexhbecaj, der den Pass in die Tiefe auf Jérôme Roussillon spielte. Der Franzose brachte den Ball in die Mitte, wo Wout Weghorst selbigen per Kopf im Tor unterbrachte. Auch die Vor-Vorlage war hart erarbeitet. „Natürlich trainieren wir auch diese Lückenbälle. Und Jérôme holt mit seiner Geschwindigkeit jeden Ball“, so der Jungprofi, für den es der zweite Scorerpunkt der Saison ist. Beim 1:2 auf Schalke vor zwei Wochen hatte er sein erstes Tor erzielt. „Klar freut mich das. Wenn dadurch aber drei Punkte herausspringen, ist das am besten.“

In Berlin hat das geklappt. Weiter geht’s in der Bundesliga am Samstag mit der Partie beim SC Freiburg. Doch erst einmal wollen die Grün-Weißen am Mittwoch (18.30 Uhr) bei RB Leipzig den Einzug ins Pokal-Viertelfinale perfekt machen. In der Liga hatten sie die Sachsen mit 1:0 geschlagen – mit Rexhbecaj im Mittelfeld. Und am Mittwoch? Immerhin steht mit Josuha Guilavogui der Kapitän der Wolfsburger vor seinem Comeback. Dann muss Labbadia einen aus dem Trio Maximilian Arnold, Yannick Gerhardt, Rexhbecaj streichen. „Jeder will spielen. Wenn ich wieder auf die Bank müsste, wäre ich natürlich auch enttäuscht“, so der VfL-Profi. „Aber wenn dann wieder die Chance kommt, würde ich alles versuchen, um da zu sein.“ Er will Labbadia die Entscheidung so schwer wie möglich machen.