VfL-Rezept geht auf: Härter sein als Hertha

. Arm in Arm betraten die beiden Trainer den Innenraum des Berliner Olympiastadions, dann boxte Bruno Labbadia seinem Kontrahenten Pál Dardai einmal kräftig auf den Oberarm – und der Ungar hätte gewarnt sein sollen. Denn der Trainer des VfL Wolfsburg deutete hier schon einmal an, was er von seinem Team in der Bundesliga-Partie bei Hertha BSC ganz bewusst gefordert hatte: „Wir wollten unangenehm sein“, sagte Labbadia. Härter als Hertha.

Dank der Griffigkeit, guter Organisation und eines Tores von Wout Weghorst (65. Minute) gewann sein Team am Samstag vor 39.259 Zuschauern seine erste Partie in diesem Jahr mit 1:0 (0:0). „Riesen-Kompliment an die Mannschaft. Es war klasse, wie kompakt sie aufgetreten ist“, lobte der Trainer nach dem bereits sechsten Auswärtssieg der Spielzeit.

Nach den Niederlagen gegen den FC Schalke (1:2) und Bayer Leverkusen (0:3) kehrte der VfL von seiner Philosophie ab. Anders als sonst verzichtete das Team auf Dominanz durch Ballbesitz. Ganz bewusst, offenbar. Labbadia: „Wir haben bestimmte Dinge offen angesprochen. Bestimmte Mechanismen können nicht so funktionieren wie am Ende der Vorrunde.“ Weil mit Admir Mehmedi und Daniel Ginczek zwei hochkarätige Offensivkräfte verletzt ausfallen, muss der VfL sein, so Labbadia, „Anspruchsdenken anpassen“. Heißt: Lieber dreckig gewinnen als in Schönheit untergehen. „Auch wir Trainer mussten von unserer Erwartung des dominanten Spiels weg“, sagt der Coach.

So verzeichnete sein Team in Berlin weniger Ballbesitz als in der jüngeren Vergangenheit. Aus einer stabilen Defensive heraus, in der Paul Verhaegh für den zuletzt unglücklichen William begann, minimierte der VfL in Berlin erst einmal das Risiko. Gefährlich wurde es über die eigene linke Seite, auf der Jérôme Roussillon und Elvis Rexhbecaj immer besser zueinanderfinden.

Die beste Möglichkeit der ersten Hälfte leitete Yannick Gerhardt ein. Nach einer Hertha-Ecke schnappte er sich die Kugel, schlug einen Pass in den Lauf von Yunus Malli, der den angeschlagenen Admir Mehmedi vertrat, und der schickte Roussillon auf die Reise. Der Franzose scheiterte zweimal frei vor Berlins Torhüter Rune Jarstein, erst an dessen Bein, dann am Kopf und an der Torlatte (18.). Glück für Berlin. Aber die Hertha glich nach Aluminiumtreffern aus, als Karim Rekik auf die Latte köpfte (23.). Aushilfsangreifer Renato Steffen vergab zudem noch mit einem Schlenzer und einem Hackenschuss zwei Möglichkeiten.

In Hälfte 2 wurde der VfL noch griffiger. Besonders das zentrale Mittelfeld um Gerhardt, Rexhbecaj und Maximilian Arnold machte dicht, John Anthony Brooks und Robin Knoche dahinter waren ihrerseits auf der Höhe. Das 1:0 leitete mit Roussillon der beste Spieler der Partie ein. Er spielte einen herrlichen Doppelpass mit Rexhbecaj und flankte dann flach in die Mitte, wo Weghorst die Kugel zum 1:0 ins lange Eck spitzelte. Es war bereits das 7. Saisontor des Niederländers. Weil Keeper Koen Casteels in der Schlussphase wieder einmal zeigte, dass er zu den besten Keepern der Liga gehört, holten die Wolfsburger drei Zähler. „Das war ein gutes Auswärtsspiel, das wir verdient gewonnen haben“, sagt Jörg Schmadtke.

Um bei den heimstarken Berlinern gewinnen zu können, sagt der VfL-Geschäftsführer, „muss man präsent sein – läuferisch und in den Zweikämpfen. Das waren wir. Dazu haben wir gute Szenen in der Offensive gehabt“. Mit den drei Punkten sind Schmadtkes Wolfsburger zurück auf Rang 6, einem Europokalplatz. Mit einem Sieg in Freiburg hätte der VfL am Samstag 34 Zähler – einen mehr als in der Vorsaison…