Auswärts sind nur Bayern und Dortmund stärker als der VfL

. Weder Robin Knoche noch Koen Casteels oder Bruno Labbadia fanden eine plausible Erklärung. „Es passt einfach nicht zusammen“, sagt der VfL-Trainer. „Es sind nur Kleinigkeiten, die entscheiden.“ Aber irgendwann fügen sich viele kleine Einzelteile eben in ein großes Bild zusammen. Und das sagt in dieser Spielzeit ganz eindeutig: Der VfL Wolfsburg ist in fremden Stadien deutlich erfolgreicher als in seinem eigenen. Der 1:0-Sieg am Samstag im Berliner Olympiastadion war bereits der sechste Auswärtsdreier, mit einem Remis in Mainz ergeben sich 19 Auswärtspunkte. Nur der FC Bayern (24) und Borussia Dortmund (21) sind auswärts stärker. In der VW-Arena hingegen gab es bislang nur drei Erfolge für den VfL.

Jörg Schmadtke wagte einen Versuch: „Wir sind auswärts sehr stabil und kassieren sehr wenige Gegentore.“ Stimmt. Zehn Gegentreffer gab es in zehn Partien, ein sehr starker Schnitt, nur der BVB (8) tritt defensiv besser auf als die Wolfsburger. Zum Vergleich: Zuhause musste Keeper Casteels schon 17 Bälle aus dem eigenen Kasten sammeln. Der VfL-Geschäftsführer sieht zudem die taktische Herangehensweise der Gegner als Vorteil für seine Mannschaft an. „Auswärts gibt es häufiger mehr Raum, um eigene Angriffe zu starten“, sagt er. Weil sich die Heimteams eben nicht einigeln, wie sie es bei Gastauftritten in der VW-Arena häufiger tun.

Aber: Den Wolfsburgern ist klar, dass sie ihre Heimbilanz aufpolieren müssen, um im Rennen um die vorderen Bundesliga-Plätze dabei zu bleiben. „Wir müssen zu Hause natürlich stärker werden“, sagt Kapitän Casteels. „Aber es ist gut, dass wir die Punkte auswärts holen, die wir zu Hause häufig liegen gelassen haben.“ Auch Schmadtke sagt: „In unserem Stadion müssen wir mehr Punkte holen.“

Schon in der vergangenen Spielzeit war die VW-Arena kein gutes Pflaster für den VfL, der hier nur schlappe 17 Zähler holte. Nur der Absteiger 1. FC Köln war schlechter vor heimischer Kulisse. Und auch im Jahr zuvor, das ebenso in der Relegation endete wie das vorige, waren die Wolfsburger extrem heimschwach. Die 18 Heimpunkte unterbot nur der FC Ingolstadt, der in die 2. Bundesliga abstieg. In der Saison 2015/2016 war der VfL zuletzt heim- als auswärtsstärker. Da gab es unter Trainer Dieter Hecking noch satte neun Heimerfolge.

Und in der aktuellen Spielzeit? In der Gesamtbetrachtung muss berücksichtigt werden, dass mit den Teams aus München (1:3), Dortmund (0:1), Mönchengladbach und Hoffenheim (je 2:2) die oberste Etage der Bundesliga schon zu Gast in der VW-Arena war. Der Umkehrschluss: Es kommen noch einige lösbare Aufgaben nach Wolfsburg.

Gut für den VfL, dass die nächsten Herausforderungen erst einmal in der Fremde warten. Am Mittwoch geht es im DFB-Pokal zu RB Leipzig, das Achtelfinale wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Und dann müssen Casteels und Co. am Samstag in den Breisgau reisen, dort steht die Bundesliga-Partie beim SC Freiburg an. Zwei Aufgaben, bei denen die Wolfsburger ihre Auswärtsstärke wieder beweisen können.