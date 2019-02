Casteels will nach Europa – und wenn nicht?

. Koen Casteels (26) musste es schon selbst sagen, damit es für die Außenstehenden glaubhaft klingt: „Ich bin auch nur ein Mensch, Fehler passieren“, erklärte der Torhüter des VfL Wolfsburg nach dem 1:0-Sieg bei Hertha BSC. Er sprach darüber, denn während der Bundesliga-Partie im Berliner Olympiastadion war etwas passiert, was es schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben hatte: In der 23. Minute leistete sich Casteels einen Fehler.

Herthas Valentino Lazaro hatte einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den VfL-Strafraum gebracht, Casteels verließ sein Tor, zögerte jedoch, ließ den Ball passieren, und am zweiten Pfosten köpfte Berlins Karim Rekik die Kugel nur auf die Latte. Der Ausflug des Belgiers, der sich ansonsten immer alles schnappt, was in seinen Strafraum fliegt, blieb ohne Folge. Es war sein erster Patzer in der Strafraumbeherrschung seit vielen, vielen Monaten. Dass sich der 26-Jährige an solchen Aktionen allerdings nicht aufreibt, zeigte er in der Schlussphase. Da hielt er den Sieg seines Teams erst gegen Marko Grujic und Vladimir Darida sowie gegen Davie Selke fest. „Ich habe mit einigen richtig guten Torhütern zusammengearbeitet“, sagt Trainer Bruno Labbadia. „Ich finde Koen extrem komplett. Er ist ein fantastischer Torwart, der zudem sehr gut Fußball spielen kann. Daher passt er so gut zu unserer Philosophie. Es ist gut, ihn in unseren Reihen zu haben.“

Geschäftsführer Jörg Schmadtke, früher selbst ein erstklassiger Keeper, hat seiner Karriere wegen ein Auge für Torhüter. Sein Fazit: „Koen spielt sehr unaufgeregt, dazu ist er sehr präsent.“ Im Bundesliga-Ranking gehöre der Belgier in die oberste Kategorie. Für viele Experten ist Casteels der Beste der Liga.

Das Ziel des 26-Jährigen ist natürlich das internationale Geschäft. „Ich würde lügen“, sagt er, „wenn ich das verneinen würde. Wir wissen, dass wir einen langen Weg vor uns haben und wissen genau, woher wir kommen. Daher schauen wir auf jedes einzelne Spiel und wollen so viele Punkte wie möglich sammeln. Hoffentlich reicht es am Ende für Europa.“ Die Qualifikation wäre ein guter Grund, Casteels das Bleiben zu erleichtern. Denn die internationalen Topklubs haben ihn längst auf dem Zettel. Schmadtke: „Wir versuchen, das Ziel gemeinsam umzusetzen. Koen kann ein Gesicht des Klubs werden – wenn er das nicht schon längst ist.“