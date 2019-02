VfL Wolfsburg gewinnt in Berlin – Weghorst macht das 1:0

Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Schalke 04 (1:2) und Bayer Leverkusen (0:3) hat der VfL Wolfsburg am Samstag wieder ein Bundesliga-Spiel gewonnen und kann durchatmen. Dank eines stark herausgespielten Tores von Wout Weghorst (65. Minute) und einer soliden Defensivstrategie hat das Team von Trainer Bruno Labbadia die Partie bei Hertha BSC gewonnen - und das nicht unverdient.

In der ersten Hälfte eine ausgeglichene Partie

In der ersten Hälfte sahen die 39.259 Zuschauer im verschneiten Olympiastadion eine ausgeglichene Partie, in der der in den beiden Spielen zuvor schwache William auf die Bank musste, Paul Verhaegh spielte stattdessen hinten rechts. Zudem ersetzte Yunus Malli den verletzten Admir Mehmedi auf der 10 im 4-4-2-System mit Raute. Der VfL hatte in der 18. Minute seine beste Chance: Über Maximilian Arnold und Malli kam Jérôme Roussillon frei vor Herthas Torwart Rune Jarstein an den Ball, scheiterte jedoch zweimal am Norweger. Starke Aktion des Schlussmanns, der den Nachschuss mit dem Kopf parierte. Eine Dominanzphase der Gäste bedeutete das aber nicht. Denn nur fünf Minuten später klatschte der Ball ans Gestänge des VfL-Tores. Koen Casteels hatte sich bei einer Flanke von Valentino Lazaro verschätzt, dadurch kam Karim Rekik am zweiten Pfosten an den Ball - traf per Kopf aber nur die Latte. Das Labbadia-Team verteidigte im Anschluss daran vernünftig und ließ wenig Möglichkeiten der mit vier Zählern aus zwei Partien deutlich besser ins neue Jahr gestarteten Berliner zu. Nach vorne allerdings ging nicht ganz so viel. Kurz vor der Pause vergab Steffen noch mit der Hacke eine Hereingabe von Roussillon. Das 0:0 war zur Pause leistungsgerecht.

Casteels hielt die Null

Auch zu Beginn von Hälfte 2 ging keines der beiden Teams großes Risiko, erst in der 64. Minute gab es die erste richtig gefährliche Aktion, als Herthas Talent Arne Maier aus 18 Metern abzog, doch Casteels den Versuch sicher entschärfte. Das weckte den VfL offenbar auf. Denn im Gegenzug erzielte Weghorst die 1:0-Führung. Elvis Rexhbecaj hatte einen klasse Steilpass auf Roussillon gespielt, und dessen Hereingabe grätschte der Niederländer ins Hertha-Tor (65.). Erstmals in diesem Jahr lag das Team von Labbadia in Führung - und es verwaltete diese zunächst clever. Die Wolfsburger ruhten sich nicht darauf aus, sondern setzten Berlin unter Druck. Aber der Klubs aus der Hauptstadt baute am Ende noch einmal Druck auf. Marko Grujic und Vladimir Darida kamen aber aus kurzer Distanz nicht an Casteels vorbei. Der VfL-Keeper hielt die Null. Auch gegen Davie Selke (89.) zeigte der Belgier seine ganze Klasse. Mit dem Sieg im Rücken gehen die Wolfsburger in die nächsten beiden Partien. Am Mittwoch sind sie im DFB-Pokal bei RB Leipzig gefordert (18.30 Uhr), am Samstag in Freiburg.

Spiel kompakt

Hertha BSC: Jarstein - Stark, Lustenberger, Rekik - Lazaro, Maier (71. Darida), Grujic, Plattenhardt (65. Mittelstädt) - Duda - Ibisevic (65. Kalou), Selke.

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Knoche, Brooks, Roussillon - Gerhardt, Arnold, Rexhbecaj (90. Uduokhai), Malli (86. William) - Steffen (65. Brekalo), Weghorst.

Tore: 0:1 Weghorst (65. Minute).

Gelbe Karten: Lazaro, Darida, Selke / Steffen.

Zuschauer: 39.259 im Berliner Olympiastadion.