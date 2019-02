Der VfL Wolfsburg ist zu Gast beim Vorbild

Wenn der VfL Wolfsburg wie am Samstagnachmittag in Berlin antritt, dann treffen an der Seitenlinie zwei Trainer aufeinander, die sich bestens verstehen. „Ich mag Pal als Typen. Er ist klar, zieht sein Ding durch. Ich freue mich, ihn zu sehen, weil man dann auch immer ein bisschen lachen kann“, sagt VfL-Coach Bruno Labbadia über seinen Gegenüber, Hertha-Trainer Pal Dardai. Wie ihre Klubs haben beide einiges gemeinsam. Aber es gibt auch Punkte, in denen sich die Wolfsburger etwas von der „Alten Dame“ abschauen können.

Stichwort Kontinuität: Beim oftmals so bieder daherkommenden Hauptstadt-Klub wurde in den vergangenen Jahren etwas aufgebaut. Unter Dardais Regie haben sich die Berliner in der oberen Tabellenhälfte etabliert. 2017 gelang zum ersten Mal nach acht Jahren der Einzug ins internationale Geschäft. Für Labbadia keine Überraschung. „Es ist sehr auffällig, dass sie eine ganze Menge Spieler haben, die drei, teilweise vier Jahre dabei sind“, erklärt der VfL-Coach. „Das zeigt, dass die Berliner einen festen Stamm haben, dass die Mannschaft weiß, was sie miteinander zu tun hat und sehr eingespielt ist.“ Bei seinen Grün-Weißen ist das (noch) nicht so. „Wir haben nicht viele Spieler, die vier oder fünf Jahre da sind, die kann man an einer Hand abzählen. Geschweige denn eine Struktur“, sieht Labbadia die Hertha schon einige Schritte weiter als den VfL.

Im Zentrum der positiven Entwicklung steht in Berlin der Ungar Dardai. Der 42-Jährige ist seit Februar 2015 der Chef an der Seitenlinie. „Er macht einen richtig guten Job, geht auch mit der Mannschaft gut um, sonst bleibt man nicht so lange in Berlin“, sagt Labbadia über seinen Kollegen, der obendrein eine besondere Beziehung zum VfL hat. Denn Dardai ist ein echtes Urgestein. Im Januar 1997 war der Mittelfeldspieler aus Budapest in die Hauptstadt gewechselt. Sein erstes Spiel am 3. März machte er gegen die Wolfsburger, noch in der 2. Liga. Die Hertha siegte mit 1:0, und am Saisonende stiegen beide Klubs gemeinsam auf.

Dardais Bilanz als Trainer gegen den VfL ist ausgeglichen. Zwei Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen gab es unter seiner Regie. Das Hinspiel in der VW-Arena endete 2:2. In der Nachspielzeit hatte Admir Mehmedi den Ausgleich für die Gastgeber erzielt. „Das war ein extremes Spiel, weil wir auf eine Art sehr dominant aufgetreten sind, aber Hertha ihre ganze Klasse gezeigt hat“, erinnert sich Labbadia, dem nicht entgangen ist, dass der Gegner das System umgestellt hat. Zuletzt, beim 1:0-Sieg gegen Nürnberg, schickte Dardai seine Elf in einem 3-4-3 aufs Feld. „Die Berliner sind total eingespielt. Das ist das, was sie uns voraus haben. Sie können offensiv wie defensiv spielen“, so der VfL-Coach.

Auch wenn die Gastgeber in Sachen Kontinuität weiter sind als die Wolfsburger: In der Tabelle liegen die Klubs auf Augenhöhe. Der Sieger des Duells kann sich nach oben orientieren, der Verlierer bis auf Platz 11 abrutschen. Nach zwei Niederlagen geht es für den VfL darum, in keine Negativspirale zu geraten. Die Freundschaft zwischen Labbadia und Dardai muss ruhen – und hinterher wird wohl nur einer Grund zum Lachen haben.