Schmadtke verteidigt den VfL: Sind keine „Schmuddelkinder“

Jörg Schmadtke, seit Juni Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, hat den Klub und die Stadt vor der Auswärtspartie bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) verteidigt. Im Interview mit dem „Tagesspiegel“ aus Berlin erklärte der 54-Jährige: „Die Region steht emotional zu diesem Verein, die Bindung zwischen den Zuschauern und dem Klub ist sehr eng.“

Allerdings: Im Berliner Olympiastadion wird auch der Gästeblock nicht ausverkauft sein. Zwischen 1100 und 1200 VfL-Fans sollen mitreisen in die Hauptstadt. Die Diskussion um die fehlende Tradition führt laut Schmadtke aber in die falsche Richtung. Er erinnert daran, dass sein Ex-Klub, der 1. FC Köln, drei Jahre jünger ist als der VfL. „Tradition kann auch eine Belastung sein, wenn man nur in der Vergangenheit lebt. Man muss sich mit dem Hier und Jetzt beschäftigen“, so der Geschäftsführer.

Auch die Kritik, die der VfL als hundertprozentige VW-Tochter oft ausgesetzt ist, kann Schmadtke nicht nachvollziehen. „Die Bundesliga ist ein gewachsener Wettbewerb. Sonst hätte sich der VfL doch auch nicht mehr als 20 Jahre gehalten und etabliert“, sagt der Ex-Profi. „Dass man immer wieder dieses Thema aufmacht und so tut, als wären wir die Schmuddelkinder, das ist nicht richtig.“ Bei seinen anderen Stationen habe er sich deshalb bei dieser Frage auch stets zurückgehalten.