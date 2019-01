Wollen den Fall abbremsen und wieder in den Fahrstuhl nach oben: Stürmer Wout Weghorst (rechts) und der VfL Wolfsburg spielen am Samstag bei Hertha BSC.

Wolfsburg. Für die Wolfsburger steht in Berlin eine richtungsweisende Partie in der Bundesliga an. Trainer Labbadia sagt: „Alles muss rund laufen.“

Der VfL Wolfsburg will in den Fahrstuhl nach oben

Es gibt auch in der Fußball-Bundesliga Spiele, die wichtiger sind als andere – auch wenn die Trainer das selbstverständlich meist anders sehen. Für die Spieler des VfL Wolfsburg steht nun eine solche Partie an. Am Samstag sind sie ab 15.30 Uhr zu Gast in der Hauptstadt bei Hertha BSC. Als ein Fahrstuhl-Spiel könnte man die Begegnung auch bezeichnen: Entweder es geht weiter nach unten oder aber wieder nach oben. Ein Sieg in diesem richtungsweisenden Duell wäre auf jeden Fall mehr wert als die drei Punkte.

Denn auch im Fußball geht’s hin und wieder um Gefühle. In Wolfsburg ist in dieser Hinsicht die Lage indifferent. Nach der tollen Hinrunde mit Platz 5 war im und rund um den VfL ein klein wenig Euphorie zu spüren. Ein Gefühl, das vielen nach zwei schweren Jahren inklusive doppelter Relegation gut tat. Die zwei Niederlagen zum Jahresstart auf Schalke (1:2) und im Heimspiel gegen Leverkusen (0:3) sowie die personellen Sorgen haben aber für eine Landung auf dem Boden der Tatsachen gesorgt.

In Berlin, beim Auftakt einer Woche mit drei Auswärtsspielen, wäre ein Stimmungsaufheller ungemein wichtig, damit der Glaube an die eigene Stärke, der die Grün-Weißen in der Hinrunde so zäh und schwer zu schlagen gemacht hatte, in den Köpfen bleibt. Daran arbeitet VfL-Trainer Bruno Labbadia in dieser Woche. „Wir haben die Mannschaft nach dem Spiel gegen Leverkusen wieder bestärkt. Es war wichtig, ihr aufzuzeigen, was sie gut gemacht hat“, erklärt der 52-Jährige. In der Tat war längst nicht alles schlecht, wie es das deutliche Resultat auszusagen scheint. „Das Ergebnis war anders als der Spielverlauf“, sagt Labbadia. Doch am Ende zählen die Fakten. Und die sprechen im Moment gegen die Wolfsburger, die stark darunter leiden, dass Daniel Ginczek noch länger verletzt fehlen wird. Seitdem läuft’s mit dem Toreschießen sehr schleppend. Ihnen ist das gute Gefühl und die Leichtigkeit im Spiel nach vorn abhandengekommen. Und sollte in Berlin auch noch Admir Mehmedi (Zerrung) fehlen, macht das die Sache nicht einfacher.

Doch genug von Gefühlen. In der Tabelle ist ablesbar, was gegen die Hertha auf dem Spiel steht. Die Berliner (7. Platz) haben wie der VfL (8.) und Hoffenheim (6.) 28 Punkte auf der Habenseite. Nach oben ist Frankfurt als Fünfter mit drei Zählern mehr in Schlagdistanz. Dahinter lauern jedoch mit Leverkusen, Mainz (beide 27 Punkte) und Bremen (26) drei Klubs auf Ausrutscher. Im schlimmsten Fall geht es für die Wolfsburger bis auf Rang 11 nach unten. Für Labbadia wäre aber selbst das kein Grund, alles in Frage zu stellen und den eingeschlagenen Weg zu verlassen. „Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es Wellenbewegungen gibt“, so der VfL-Coach.

Platz 5 war für Labbadia – auch wenn er das so nicht sagt – nur eine Momentaufnahme. „Klar haben wir auch den Anspruch, oben dranzubleiben“, so der 52-Jährige. „Aber wir gehen sehr sachlich damit um. Wir wissen, wie wir dorthin gekommen sind. Bei uns muss alles rund laufen.“ Das tat es zuletzt eben nicht. In Berlin müssen die Grün-Weißen nun zeigen, dass sie die richtigen Rückschlüsse aus den beiden Startniederlagen gezogen haben – um in der Hauptstadt den richtigen Fahrstuhl zu erwischen. Es soll wieder nach oben gehen für die Grün-Weißen.