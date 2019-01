Dardai warnt vor Wolfsburg: Nicht mit Bayern beschäftigen

Der anstehende Pokalhit gegen die Bayern erwärmt schon jetzt die Fußballfans in der kalten Hauptstadt. Doch Hertha-Coach Pal Dardai will von dem Thema vor der Bundesliga-Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg nichts wissen. Die Partie gegen den Tabellennachbarn sei kein Vorspiel auf das Pokal-Achtelfinale am Mittwoch gegen den FC Bayern, machte der Ungar deutlich. „Ich habe den Spielern gesagt, ich will gar nichts hören, was mit den Bayern zu tun hat“, sagte Dardai.

Die Fans sehen das anders: Während für das Spiel gegen die Bayern nur noch wenige der über 70 000 Tickets zu haben sind, erwarten die Verantwortlichen gegen Wolfsburg lediglich etwa 40 000 Zuschauer. 1100 bis 1200 von ihnen werden aus Wolfsburg anreisen. Die Hertha hat in der laufenden Saison im Olympiastadion schon einmal gegen die Bayern ein großes Fest gefeiert. Am 6. Spieltag hieß es am Ende 2:0 für die Gastgeber.

Dardai denkt jedoch noch nicht so weit. Zunächst soll nach dem 3:1 in Nürnberg und dem 2:2 gegen Schalke der beste Start in die Rückrunde unter ihm als Cheftrainer ausgebaut werden. „Gegen Wolfsburg musst du normalerweise zu Hause gewinnen. Aber ehrlich: Beide Mannschaften sind gleichstark, haben dieselben Punkte“, bemerkte der 42-Jährige. „Was für uns spricht, ist das Heimstadion. Wenn wir fokussiert bleiben, können wir drei Punkte holen. Dafür musst du hart arbeiten und darfst dich nicht mit Bayern München beschäftigen“, betonte Dardai.

Bis auf die verletzten Javairo Dilrosun, Mathew Leckie und Derrick Luckassen stehen ihm alle Profis zur Verfügung. Dardai könnte zum dritten Mal nacheinander dieselbe Startelf aufbieten, hielt sich aber Überraschungen offen: „Das entscheidet immer mit der Gegner und das, was wir wollen.“ Profis mit zuletzt wenig Einsätzen durften sich in dieser Woche in einem Test gegen Drittligist Eintracht Braunschweig (2:2) Spielpraxis holen.