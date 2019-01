VfL Wolfsburg: Labbadia und der schmale Grat ohne Neue

Um 14.30 Uhr am Donnerstag gaben beide Klubs bekannt, was bereits tags zuvor absehbar gewesen war: Jeffrey Bruma wird für die Rückrunde vom VfL Wolfsburg an Schalke 04 verliehen. Doch wie Geschäftsführer Jörg Schmadtke bereits angekündigt hat, gibt es keinen Neuzugang in dieser Transferperiode. Trainer Bruno Labbadia wiederum ließ einmal mehr durchblicken, dass er mit dieser Entscheidung zwar leben kann, aber nicht gerade glücklich ist.

Nach den Verletzungen der zwei Offensiven Daniel Ginczek und Admir Mehmedi ist der VfL-Kader in der vordersten Reihe auf Kante genäht. Viel darf nicht passieren. „Das ist natürlich ein schmaler Grat, das wissen wir“, sagt Labbadia, den das an die Hinrunde erinnert. Da waren mit Josuha Guilavogui und Ignacio Camacho zwei Sechser zur gleichen Zeit ausgefallen. „Das haben wir abgefedert, in dem wir das System umgestellt und das als Mannschaft aufgefangen haben“, erklärt der 52-jährige Coach.

So ganz sei das jetzt jedoch nicht das Gleiche. Weil das Verhindern von Toren doch leichter ist als das Schießen. Labbadia führt aus: „Das Offensivspiel zu verfeinern, ist immer schwieriger als die reine Organisation und die defensive Leistung.“ Das zeigten auch bereits die Partien zum Start auf Schalke (1:2) und gegen Leverkusen (0:3), in denen sich die Wolfsburger schwer taten im Herausspielen von klaren Möglichkeiten.

Dass die Geschäftsführung entschieden hat, aus finanziellen Gründen keinen Neuen zu holen, kann Labbadia akzeptieren. „Wenn mir das plausibel erklärt wird, kann ich das auch nachvollziehen“, sagt der Trainer, der jedoch auch mögliche Konsequenzen aufzeigt: „Im Fußball ist dann oft ein Problem, das auch durchzustehen. Du brauchst dazu auch Zeit. Aber die“, so Labbadia, „wird dir im Fußball nicht immer gegeben.“