Vor Hertha-Spiel: VfL bangt um Mehmedi und Guilavogui

Das dürfte ganz eng werden...: Der VfL bangt vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Hertha BSC weiter um den angeschlagenen Admir Mehmedi, der sich im Bundesliga-Spiel gegen Leverkusen verletzt hatte, und um Kapitän Josuha Guilavogui (Zerrung im Oberschenkel). Beide hatten bis Donnerstagmittag noch nicht mit der Mannschaft trainieren können.

„Beide konnten bis jetzt noch kein Mannschaftstraining absolvieren, deswegen ist es noch fraglich, ob sie für den Kader in Berlin infrage kommen“, sagte Bruno Labbadia auf der Pressekonferenz. Immerhin, so der Wolfsburger Trainer weiter: „Es ist bei Admir auf alle Fälle nicht so schlimm wie befürchtet.“ Bei ihm und Guilavogui, der in der Rückrunde noch ohne Einsatzzeit ist, gehe es darum, wie sie die Belastung im Training am Donnerstagnachmittag verkraften würden.

Offen ließ der Coach zudem, ob der zuletzt so wacklige Rechtsverteidiger William auch in Berlin in der Startelf stehen wird. Der 23-Jährige war sowohl auf Schalke (1:2) als auch gegen Leverkusen (0:3) an Gegentreffern entscheidend beteiligt. „Eine Überlegung habe ich schon angestellt, aber noch nicht mit den Spielern gesprochen. Deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen“, so Labbadia, der jedoch zugibt, dass dem Brasilianer die eigenen Fehler zusetzen: „Er ist ein Mensch, der viel Fröhlichkeit und viel Power ausstrahlt. Es ist klar, dass er in dieser Woche nicht so herumgelaufen ist, wie man ihn normalerweise kennt.“ Anwärter für den Platz auf der rechten Abwehrseite wäre Routinier Paul Verhaegh, der bisher sehr professionell mit seiner Rolle als Herausforderer umgegangen sei: „Er ist ein Spieler, der für die Mannschaft auf und neben dem Platz enorm wichtig ist.“