Schmadtke schließt das Fenster

Der letzte Tag des Transferfensters: Da herrschte in der Vergangenheit in den Büros der VfL-Geschäftsstelle Hochbetrieb. Häufig wurden auf den letzten Metern noch große Deals über die Bühne gebracht. Unvergessen der Tag im Sommer 2015, als Kevin De Bruyne für 76 Millionen Euro zu Manchester City wechselte und im direkten Gegenzug Julian Draxler für 43 Millionen Euro von Schalke 04 geholt wurde. Doch in diesem Jahr ist alles ganz anders.

Jörg Schmadtke, der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten, hat das Transferfenster für die Grün-Weißen einfach schon vorzeitig geschlossen. Am Mittwochvormittag erklärte der 54-Jährige: „Ich habe Vertrauen in unsere Gruppierung. Wir haben da auch noch Möglichkeiten. Das ist vielleicht nicht ganz ideal, aber wenn ich im Gesamtkontext sehe, welche Möglichkeiten das sind und welche Wirtschaftlichkeit wir haben, dann ist klar, dass wir dabei bleiben.“ Bedeutet: Die Wolfsburger müssen in dieser Winterpause ohne einen einzigen Neuzugang auskommen. Am Donnerstag um 18 Uhr schließt der deutsche Transfermarkt offiziell.

Immerhin: Auf der Abgangsseite tat sich etwas und kann noch immer etwas in Bewegung geraten. Paul Seguin (Leihe nach Fürth) und Jakub Blaszczykowski (zurück in die polnische Heimat) waren bereits von der Gehaltsliste gestrichen worden, am Mittwoch kam noch Jeffrey Bruma hinzu. Der Niederländer, der beim VfL aktuell keinerlei Perspektive hat, absolvierte am Vormittag den Medizincheck bei Schalke 04. Die Königsblauen werden ihn bis Saisonende ausleihen, zum Nulltarif zwar, aber bei kompletter Übernahme des recht üppigen Gehalts. Von mehr als 4 Millionen Euro pro Jahr ist die Rede. Für die Zeit danach soll Schalke über eine Kaufoption verfügen.

Bruma war im Sommer 2016 für stolze 11,5 Millionen Euro aus Eindhoven nach Wolfsburg gewechselt. Aus der Bahn warf den Abwehrbüffel eine schwere Knieverletzung, die zweimal operiert werden musste. Monatelang fiel der Niederländer aus, und als er wieder fit war, hatten andere ihm den Rang in der Innenverteidigung abgelaufen. In dieser Saison schaffte es Bruma lediglich einmal in den Wolfsburger Kader, spielen durfte er jedoch keine Sekunde.

Bleiben noch zwei, die gehen dürfen: Bei Marvin Stefaniak deutet nichts daraufhin, dass dem Mittelfeldspieler noch der Absprung gelingt. Still ruht der See. Passieren könnte noch etwas beim Franzosen Paul-Georges Ntep. Einige Vereine aus der Ligue 1 sollen sich mit der Personalie beschäftigen, wie französische Medien berichten. In Frage käme wohl aber nur ein Leihgeschäft. Die Franzose müssten sich zudem beeilen. Schmadtke erklärte am Mittwoch, dass für seine verbliebenen Wechselkandidaten aktuell nichts vorliege.

So oder so: Die Zeiten, in denen der VfL am letzten Transfertag mit heißer Nadel noch an unvernünftigen Transfers strickte, scheinen vorbei zu sein. Dazu ist auch das Geld nicht mehr in dem Umfang vorhanden, wie es vor ein paar Jahren der Fall war. Zudem hat sich die Verletzung Admir Mehmedis (Zerrung) als nicht so schwerwiegend herausgestellt, der Schweizer konnte am Mittwoch bereits eine Laufeinheit absolvieren. Das Vertrauen in das vorhandene Team ist groß.