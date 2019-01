Der Berliner Jung soll den nächsten Schritt machen

Ein echter Berliner Jung kommt nach Hause. Am Samstag tritt John Anthony Brooks erstmals mit dem VfL Wolfsburg in der Heimat an. Das Auswärtsspiel bei seinem Ex-Klub Hertha BSC in der Vorsaison hatte der Verteidiger verletzt verpasst. Er selbst hält sich in der Öffentlichkeit zurück, will nicht über die Rückkehr sprechen. Dafür reden andere über den 26-Jährigen. Sein Trainer Bruno Labbadia lobt ihn, sagt aber auch: „Sein nächster Schritt ist, dass er mehr Verantwortung übernehmen kann – und eigentlich fast muss.“

Inzwischen ist Brooks angekommen in Wolfsburg. Doch die erste Saison lief überhaupt nicht so, wie sich Klub und Spieler das vorgestellt hatten. Für 17 Millionen Euro verpflichtet, zog sich der US-Amerikaner gleich im ersten Pflichtspiel einen Sehnenanriss im Oberschenkel zu. Dazu kam in der Rückrunde eine Entzündung im Knie, so dass der als Abwehrboss eingeplante Brooks nur auf neun Bundesliga-Einsätze kam. Aber für Labbadia hat er schon damals die Grundlage für die aktuelle Spielzeit gelegt.

„Dass er jetzt gesetzt ist, hat er sich schon in der Endphase der Vorsaison erarbeitet. Als er gegen Köln unter erschwerten Bedingungen, nämlich komplett unfit, gespielt und seine Qualität gezeigt hat“, erklärt der Trainer und spielt damit auf den 4:1-Sieg gegen den FC am letzten Spieltag an. Auch in der Relegation gegen Holstein Kiel stand Brooks seinen Mann. Und in dieser Saison ist er endgültig gesetzt, bildet mit Robin Knoche eine inzwischen eingespielte Innenverteidigung. Vor allem mit hohen Bällen sind sie kaum zu bezwingen.

Dank seiner 1,93 Meter Körpergröße sind Kopfbälle von jeher Brooks’ natürliches Jagdrevier. In sozialen Medien versieht der gebürtige Berliner seine Beiträge stets mit dem Hashtag „wallofbrooks“. Doch für Labbadia ist der 26-Jährige keine Mauer, sondern „unser Fels“ in der Abwehr. Dass dieser im Sommer die gesamte Vorbereitung mitmachen konnte, habe sich sofort gezeigt. „Das war extrem wichtig für ihn, hat für Stabilität in seiner Körperlichkeit gesorgt“, sagt Labbadia. Er hält große Stücke auf ihn, fordert aber auch eine Entwicklung ein.

Denn in Sachen Führungsstärke sieht der VfL-Coach noch Luft nach oben. „Er ist jetzt in einem Top-Alter, und es geht um die nächste Stufe. Wohin will er? Übernimmt er mehr Verantwortung? Geht er voran, reißt er die anderen mit? Die Entwicklung muss ein Spieler nehmen“, erklärt Labbadia. Doch zumindest in der Öffentlichkeit hält sich Brooks noch arg zurück. Interviews gibt der US-Amerikaner höchst selten. Zuletzt hat er sich öffentlich nach dem ersten Spieltag geäußert. Beim 2:1-Sieg gegen Schalke hatte Brooks nämlich ein Tor erzielt.

Intern jedoch sei das anders, so Labbadia. „In der Mannschaft hat er seine Buddys, ist aber voll mit drin. Er ist weder ruhig noch ein Lautsprecher. Er hat eher eine gemütliche Art“, charakterisiert der VfL-Coach. Dennoch soll Brooks zum Anführer werden – und dass er auf einem guten Weg dorthin ist, kann der Berliner Jung am Samstag bei der ersten Rückkehr ins Olympiastadion zeigen.