Auswärts? Für den VfL gar kein Problem

Die ersten zwei Partien 2019 verloren – und jetzt auch noch dreimal in Folge auswärts. Nicht die besten Voraussetzungen, sollte man meinen. Nicht so für die Profis des VfL Wolfsburg. Denn sie sind auswärts erfolgreicher als zu Hause vor den eigenen Fans. Warum ist das so? Auch Flügelflitzer Renato Steffen muss bei der Frage mit den Achseln zucken. „Manchmal kann man das nicht richtig erklären“, sagt der Schweizer.

Dann versucht er sich aber doch noch an einer Erklärung. „Wir hatten auswärts manchmal auch das Glück, das du brauchst, und waren in anderen Momenten sehr konsequent“, so der 27-Jährige. In Zahlen ausgedrückt: In ihrer VW-Arena holten sie drei Siege und zwölf Zähler. Auf fremden Plätzen sprangen bei einem Spiel weniger fünf Siege und 16 Punkte heraus. Nur die Bayern und Dortmund liegen in der Auswärtstabelle der Bundesliga vor dem VfL.

Deshalb dürften sich die Wolfsburger eigentlich freuen. Sie treten in acht Tagen dreimal auswärts an. In der Liga am Samstag erst in Berlin und eine Woche später in Freiburg, dazwischen im Pokal in Leipzig. Dann kann ja nichts schiefgehen, oder? „Die Statistik sagt das, aber auch auswärts waren die Spiele keine Selbstläufer. Wir mussten uns immer reinkämpfen“, schildert Steffen. Heißt: Von nichts kommt nichts. Auch bei der Hertha werden die Wolfsburger am Samstag ans Limit gehen müssen.

Immerhin: Der Glaube an die eigene Stärke ist nach wie vor vorhanden, obwohl die Niederlagen auf Schalke und gegen Leverkusen Rückschläge waren. Das merke man auch auf dem Trainingsplatz und in der Kabine, so Steffen. „Wir sind gut drauf, wir können auch noch lachen. Wir lassen uns nicht mehr so schnell verunsichern“, erklärt der Schweizer.

Den Gegner schätzt er sehr stark ein. Im Hinspiel hatte es ein 2:2 gegeben. „Es wird über Kampf und Willen gehen“, sagt Steffen. „Und wir müssen kaltblütiger vor dem Tor sein.“ Schließlich wollen die Grün-Weißen auswärts weiter für Angst und Schrecken sorgen.