VfL: Bruma zu Schalke, aber kein Neuer kommt

Wolfsburg. Der Niederländer wird bis Saisonende an den FC Schalke 04 verliehen. Einen Neuzugang wird’s nicht mehr geben.

Jeffrey Bruma wird den VfL Wolfsburg in Richtung Schalke 04 verlassen, womöglich geht der Deal bereits am Mittwoch über die Bühne. Aktuell absolviert der Niederländer seinen Medizincheck bei den Königsblauen. „Viel Zeit ist ja nicht mehr“, sagt Geschäftsführer Jörg Schmadtke schmunzelnd. Denn am Donnerstag schließt das Transferfenster. Kommen wird jedoch kein Spieler mehr zum Fußball-Bundesligisten.

Bei Bruma geht es erst einmal um eine Leihe bis Saisonende. Beim VfL hat der Niederländer aktuell keine Perspektive auf Spielzeit. Da ist er nicht der einzige, doch laut Schmadtke gibt’s bei den anderen Wechselkandidaten Marvin Stefaniak und Paul-Georges Ntep keinen neuen Stand. Sie werden weiter beim VfL bleiben.

Trotz des Bruma-Abgangs, der das Gehaltsbudget entlastet, und der Not im Offensivbereich werden die Wolfsburger auf dem Transfermarkt nichts mehr tun. Das bestätigte der Geschäftsführer. „Ich habe schon Vertrauen in diese Gruppierung. Wir haben da auch noch Möglichkeiten. Das ist vielleicht nicht ideal, aber wenn ich im Gesamtkontext sehe, welche Möglichkeiten und welche Wirtschaftlichkeit wir haben, dann ist klar, dass wir dabei bleiben“, erklärt Schmadtke.

Ein Faktor ist auch, dass sich die Verletzung Admir Mehmedis als nicht so schwerwiegend herausstellte. Der Schweizer stand trotz seiner Adduktorenverletzung am Mittwoch schon auf dem Trainingsplatz und spulte ein individuelles Programm ab.