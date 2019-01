VfL: Labbadia schwört die Profis auf gemeinsamen Weg ein

So schnell kann’s gehen: Auf Wolke sieben schwebte der VfL Wolfsburg in die Winterpause. Doch nach zwei Spielen hat die aufkommende Euphorie herbe Dämpfer bekommen. 1:2 auf Schalke, 0:3 gegen Leverkusen – in der Hinrunde hatte es gegen diese Gegner zwei Siege gegeben. Erst zum fünften Mal in ihrer...