Unsicherheitsfaktor William: „Ich bin sauer auf mich“

. Eines muss man hervorheben: Nicht jeder Fußballer hätte sich in so einer heiklen Phase den Fragen gestellt. Doch William zeigte am frühen Samstagabend Größe. „Ich bin sauer auf mich selbst“, sagte der 22 Jahre alte Außenverteidiger aus Brasilien. Zuvor im Bundesliga-Spiel des VfL Wolfsburg gegen...