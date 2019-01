Labbadia hofft noch auf Camacho

. Feiert Ignacio Camacho in dieser Saison doch noch mal ein Comeback? Der erste Schritt zu seiner erneuten Rückkehr ist gemacht. Am Mittwoch wurde der 28-Jährige Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg am Sprunggelenk operiert. Ob Bruno Labbadia in dieser Spielzeit noch auf den Spanier setzen kann, ist...