VfL Wolfsburg: Weghorsts Wiedersehen mit Bayer-Trainer Peter Bosz

Das wird ein Wiedersehen mit ganz viel Wartezeit. VfL-Stürmer Wout Weghorst und der neue Bayer-Trainer Peter Bosz sind sich vor acht Jahren schon einmal in ihrer gemeinsamen niederländischen Heimat begegnet. Und am Samstag, wenn der Wolfsburger Fußball-Bundesligist von 15.30 Uhr an die Werkself aus...