Labbadia warnt: „Niemand darf sich rausnehmen“

Es gab Gesprächsbedarf am Montagvormittag. Die Niederlage am Abend zuvor bei Schalke 04 mussten alle Beteiligten erst einmal sacken lassen. Es war ein ärgerlicher, weil komplett unnötiger Fehlstart in die Bundesliga-Rückrunde für den VfL Wolfsburg, der Bruno Labbadia in einen Zwiespalt brachte. Der...