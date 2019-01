Mehmedi: Es wird wieder schwierige Phasen geben

Am Sonntag geht’s wieder los, der VfL Wolfsburg startet auswärts bei Schalke 04 in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga – mit Admir Mehmedi. Der Schweizer ist mittlerweile gesetzt bei den Grün-Weißen und hat durch den wochenlangen Ausfall Daniel Ginczeks noch einmal an Bedeutung gewonnen. Auf...