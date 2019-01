VfL: Große Sorgen um Guilavogui

Geht das schon wieder los? In der Vorsaison hatte der VfL Wolfsburg mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen, konnte sich auch deshalb nicht mit voller Kraft im Abstiegskampf wehren. Nun, so scheint es zumindest, ist das Pech zurück. Am Samstag verletzte sich im Trainingslager Daniel Ginczek schwer...