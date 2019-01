VfL: Ginczeks Schrei überschattet Vorbereitung

. Die Mücken am Trainingsplatz? Die tief stehende Sonne am Nachmittag? Der recht steile Anstieg auf dem Rückweg zum Hotel? Diese Banalitäten waren vorne dabei im Rennen um die negativen Punkte des neuntägigen Trainingslagers des VfL Wolfsburg im portugiesischen Almancil. Peanuts also. Bis...