Zugänge? „Sieht momentan nicht danach aus“

. Zwei VfLer haben die Reise ins Trainingslager nach Portugal gar nicht mehr mit angetreten. Dass Jakub Blaszczykowski (33) vor der Rückkehr in seine polnische Heimat zu Wisla Krakau steht, ist schon seit längerem klar. Am Mittwochabend wurde der Vertrag dann aufgelöst, so dass „Kuba“ frei ist....