Eine ganz starke VfL-Hinrunde – von A bis Z

. 28 Punkte, Platz 5: Die Hinrunde der Fußball-Bundesliga lief für den VfL Wolfsburg außerordentlich gut. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia überwintert nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg in Augsburg am 4. Advent auf einem Europapokalplatz – obwohl in Wolfsburg im Herbst schon wieder dunkle...