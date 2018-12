VfL: Sein größtes Ziel hat Labbadia schon erreicht

Bruno Labbadia ist kein Trainer, der Erfolg an der Tabelle abliest. Dabei dürfte ihm die aktuelle sehr wohl gefallen. Sein VfL Wolfsburg greift nach dem 2:0 am Dienstagabend gegen Stuttgart die Europapokal-Plätze an. Doch Labbadia macht abseits der Tabellenplatzierung in der Bundesliga viel...