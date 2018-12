Labbadia: „Wollen wir was ändern oder uns hinterher ärgern?“

. Vier Spiele, zehn Punkte: Der VfL Wolfsburg ist das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Am Freitagabend beim 2:0 (0:0)-Erfolg beim 1. FC Nürnberg jedoch musste Bruno Labbadia seine Elf in der Halbzeit erst einmal wachküssen. „Ich habe gefragt: ,Wollen wir jetzt etwas ändern oder uns...