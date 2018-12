Uduokhai: „Ich setze mich nicht freiwillig auf die Bank“

. Bei der Weihnachtsfeier am Sonntag gab’s für ihn nur Pfefferminztee, und seine Stimme war auch gestern noch immer ein wenig kratzig. Felix Uduokhai ist leicht verschnupft. Einem Einsatz in der Abwehr des VfL Wolfsburg am Freitagabend bei Aufsteiger Nürnberg steht aber nichts im Wege – zumindest...