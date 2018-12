Knackt Ginczek seinen Rekord noch in diesem Jahr?

. Ein Assist beim 1:0-Sieg gegen Leipzig, Tor und Assist beim 2:1-Erfolg in Frankfurt, Tor und Assist beim 2:2 gegen Hoffenheim: An Daniel Ginczek ist der Aufschwung des VfL Wolfsburg am deutlichsten zu erkennen. Der Stürmer, der im Sommer für rund zehn Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart in...