Der Kapitän ist endlich wieder da

Dass Josuha Guilavogui am Samstag allen Grund hatte zu strahlen, sah auch Bruno Labbadia so. 100 Tage nach seinem Kreuzbandriss beim Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 hatte der Kapitän in Frankfurt sein Comeback gegeben, sechs Tage später beim 2:2 gegen Hoffenheim war er in die Startelf der...