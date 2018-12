Deshalb ist Mehmedi so wichtig für den VfL

Noch regiert die Zurückhaltung in Wolfsburg. Platz 8 hat der VfL in der Fußball-Bundesliga vor dem Heimspiel am Samstag gegen 1899 Hoffenheim inne. Wohin die Reise gehen soll, was möglich ist, will noch kein Grün-Weißer so offen aussprechen. Es steht allerdings ein Satz von Trainer Bruno Labbadia...