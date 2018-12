Klaus rückt näher an den VfL-Kader heran

Beim 2:1 am Sonntag in Frankfurt hatte mit Josuha Guilavogui einer von zwei Langzeitverletzten des VfL Wolfsburg sein Comeback gegeben. Nach seinem Kreuzbandriss Ende August wurde der Kapitän spät eingewechselt. Gegen Hoffenheim am Samstag könnte es die nächste Rückkehr geben. Die Rede ist von...