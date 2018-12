VfL-Gegner Frankfurt tritt gegen den Schiri nach

Beim 2:1-Sieg des VfL am Sonntagabend in Frankfurt ging es heiß her. Zehn gelbe Karten zeugen davon. Auch nach Abpfiff hatten sich die Gemüter bei dem einen oder anderen aufseiten der Gastgeber noch nicht beruhigt. Eintracht-Keeper Kevin Trapp trat gegen Referee Sascha Stegemann nach. Immer wieder...