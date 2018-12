Das gefährliche Dreigestirn: „Dafür haben wir sie gekauft“

Bruno Labbadia musste lachen. Der Trainer des VfL Wolfsburg, der in seiner aktiven Zeit als Stürmer stets für Torgefahr stand, wurde nach seinen Angreifern gefragt. Beim 2:1 in Frankfurt am Sonntagabend hatte das Wolfsburger Dreigestirn Wout Weghorst, Daniel Ginczek und Admir Mehmedi die sonst so...