VfL: Trainer Labbadia will keine Punkte vorgeben

Sechs Spiele sind es bis zur Winterpause noch. Los geht der Endspurt für den VfL Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig. Die Mission ist klar: Es soll der zweite Heimsieg für Grün-Weiß her. Gleich am ersten Spieltag siegten die Wolfsburger vor...