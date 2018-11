Trotz Quantensprungs: Es fehlen die Zähler

Mit RB Leipzig kommt am Samstag (15.30 Uhr) eine der aktuell besten und stabilsten Mannschaften in die VW-Arena, während der VfL Wolfsburg selbst noch auf der Suche nach Konstanz ist. Trotz einem Sieg aus den vergangenen neun Spielen in der Fußball-Bundesliga sieht Coach Bruno Labbadia sein Team...