Die VfL-Profis sind zu Besuch bei den Fans

Für die Profis des VfL dürfte es noch einmal ein besonderer Ansporn sein, um gegen Leipzig eine überzeugende Leistung hinzulegen. Am Tag nach dem Bundesliga-Spiel gegen RB geht es zum „Tag der Fanclubs“, der in den vergangenen sieben Jahren als „18. Auswärtsspiel“ zu einem festen Platz in den...