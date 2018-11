Labbadia: Leipzig ein Wendepunkt

Am Samstag ist RB Leipzig der nächste VfL-Gegner in der Fußball-Bundesliga. Vor allem bei Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia kommen da Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen wieder hoch. Anfang Mai hatte es am vorletzten Spieltag der Vorsaison eine 1:4-Niederlage für die Grün-Weißen gegeben....