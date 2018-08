Perfekt: Jaeckel wechselt vom VfL Wolfsburg nach Fürth

Was sich tags zuvor bereits angedeutet hatte, ist seit Donnerstag perfekt: Innenverteidiger Paul Jaeckel verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und schließt sich dem Zweitligisten Greuther Fürth an. Der 20-Jährige hatte in der vergangenen Saison sein Erstliga-Debüt gefeiert und kam...