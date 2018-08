VfL bestätigt Roussillon-Transfer

Wolfsburg. Wie erwartet ging es jetzt ganz schnell: Erst absolvierte Jerome Roussillon am Montag den Medizincheck beim VfL Wolfsburg und schon im ersten Training der Woche von 16.45 Uhr an mischte der neue Linksverteidiger, für den der VfL rund 5 Millionen Euro an den HSC Montpellier, mit. Der...