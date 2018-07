VfL verleiht Donkor nach Rostock

Wolfsburg. In Wolfsburg konnte sich das VfL-Eigengewächs bisher nicht durchsetzen, jetzt wagt der 20-Jährige den Sprung in die 3. Liga.

In Wolfsburg ist ihm der Durchbruch bisher verwehrt geblieben, jetzt versucht Anton Donkor in der 3. Liga bei Hansa Rostock Fuß zu fassen. Der 20-Jährige, der beim VfL noch einen Vertrag bis 2020 besitzt, wird für ein Jahr an die Ostsee ausgeliehen.

Erst im Winter war Donkor aus der U23 des FC Everton zurückgekehrt, gehörte im vergangenen halben Jahr allerdings nur zum Kader des VfL II in der Regionalliga, wo der Offensivspieler gerade einmal auf sechs Einsätze kam und nie in der Startelf stand. Jetzt wagt er einen neuen Versuch bei Hansa. „Er möchte bei uns den Sprung in den Profibereich machen. Das Potenzial dazu hat er auf jeden Fall. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen, Erfahrungen im Ausland und bei den Profis von Wolfsburg sammeln können und ist ein sehr geradliniger Typ. Wenn er seine spielerischen Qualitäten voll abruft wird er uns sehr gut verstärken“, ist Rostocks Sport-Vorstand Markus Thiele überzeugt. „Ich freue mich schon sehr auf die kommende Saison und hoffe meinen Teil dazu beitragen zu können, dass wir als Team erfolgreich sind und so viel wie möglich erreichen können“, wird Donkor auf der Hansa-Homepage zitiert.