Die „Fanszene“ will sich einmischen

Es ist vollbracht: Der VfL Wolfsburg e.V., der inzwischen abgekoppelte Stammverein der Bundesliga-Fußballer, hat eine neue Sparte. Am Sonntag wurde in der Gaststätte am Elsterweg die 29. Abteilung gegründet: die „Fanszene“. Sie soll die neue Heimat derjenigen werden, die zunehmend mit der...