Der VfL startet gegen Schalke

Der VfL Wolfsburg hat ein schwieriges Auftaktprogramm für die anstehende Saison in der Fußball-Bundesliga erwischt. Am 1. Spieltag trifft das Team von Coach Bruno Labbadia (25./26. August) in der VW-Arena auf Vizemeister FC Schalke 04. Am 2. Spieltag (31. August bis 2. September) geht’s zu Europa-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen, ehe nach der ersten Länderspielpause Hertha BSC zu Gast in Wolfsburg ist (14. bis 16. September). Dies gab die DFL am Freitagmittag bekannt.

Das Bundesliga-Eröffnungsspiel bestreiten am Freitagabend (24. August, 20.30 Uhr) Meister FC Bayern München und Champions-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim. Ob die Grün-Weißen gegen Schalke am Samstag oder Sonntag in die Saison starten, ist noch offen. Die ersten zeitgenauen Ansetzungen sollen laut DFL in der 28. Kalenderwoche bekanntgegeben werden (9. bis 15. Juli).

Weitere Hinrunden-Highlights sind aus VfL-Sicht die Heimspiele gegen die Bayern am 8. Spieltag (19. bis 21. Oktober) und Borussia Dortmund am 10. Spieltag (4. bis 6. November). Zum Hinrunden-Abschluss geht’s kurz vor Weihnachten zum FC Augsburg (21. bis 23. Dezember)

In seiner 22. Erstliga-Saison in Serie wird der VfL übrigens mit ziemlicher Sicherheit die 1000-Punkte-Marke knacken. Aktuell steht das Labbadia-Team bei 985 Zählern.

Die VfL-Spiele im Überblick:

1. Spieltag (25./26. August):

VfL ­– FC Schalke 04

2. Spieltag (31. August bis 2. September):

Bayer Leverkusen – VfL

3. Spieltag (14. bis 16. September):

VfL – Hertha BSC

4. Spieltag (21. bis 23. September):

VfL – SC Freiburg

5. Spieltag (25./26. September):

FSV Mainz 05 – VfL

6. Spieltag (28. bis 30. September):

VfL – Borussia Mönchengladbach

7. Spieltag (5. bis 7. Oktober):

Werder Bremen – VfL

8. Spieltag (19. bis 21. Oktober):

VfL – FC Bayern München

9. Spieltag (26. bis 28. Oktober):

Fortuna Düsseldorf – VfL

10. Spieltag (4. bis 6 November):

VfL – Borussia Dortmund

11. Spieltag (9. bis 11. November):

Hannover 96 – VfL

12. Spieltag (23. bis 25. November):

VfL – RB Leipzig

13. Spieltag (30. November bis 3. Dezember):

Eintracht Frankfurt – VfL

14. Spieltag (7. bis 9. Dezember):

VfL – TSG Hoffenheim

15. Spieltag (14. bis 16. Dezember):

1. FC Nürnberg – VfL

16. Spieltag (18./19. Dezember):

VfL – VfB Stuttgart

17. Spieltag (21. bis 23. Dezember):

FC Augsburg – VfL