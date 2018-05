VfL: Was passiert auf der Großbaustelle?

Wolfsburg In einer schwachen Saison des VfL Wolfsburg war der Angriff die größte Schwachstelle. Nur 36 Tore erzielte der Fußball-Bundesligist – unterirdisch. Erst in den letzten drei Saisonpartien gegen den 1. FC Köln (4:1) sowie in den beiden Relegationsspielen gegen Holstein Kiel (3:1, 1:0) schafften die...