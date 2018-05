Wolfsburg FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin pfeift am Donnerstag das Relegations-Hinspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Der Drittletzte der Ersten Liga empfängt den Dritten der Zweiten Liga am Donnerstag um 20.30 Uhr in der Volkswagen-Arena. Das zweite Spiel findet am Montag in Kiel statt. dpa

