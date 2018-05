Wolfsburg Daniel Didavi trainierte am Montag mit dem Team, nachdem er gegen den 1. FC Köln am Samstag noch wegen Achillessehnenproblemen gefehlt hatte. Auch Rechtsverteidiger Paul Verhaegh war bei der Einheit dabei, nach seiner gegen Köln erlittenen Kopfverletzung trug der Niederländer einen Spezialhelm. Der Bundesliga-16. empfängt den Dritten der Zweiten Liga am Donnerstag (20.30 Uhr) zum Hinspiel, das Rückspiel findet vier Tage später in Kiel statt. dpa

